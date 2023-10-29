Spor il müdüründen 100. yılda skandal paylaşım

Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, skandal bir paylaşıma imza atatark Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'den helallik istedi.

Türkiye, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlarken Konya’nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, ” Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” diye yazdı.

İl Müdürü Özince, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisi ve kendisini bakanlığa şikayet edeceğini söylemesinin ardından bu paylaşımı kaldırarak “Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalmasını” dilediği yeni bir paylaşım yaptı.

Özince bu defa “Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle” yazılı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.





































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