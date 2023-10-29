Spor il müdüründen 100. yılda skandal paylaşım
Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını kutlarken Konya'nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, skandal bir paylaşıma imza atatark Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'den helallik istedi.
Türkiye, Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutlarken Konya’nın Ereğli ilçesi Gençlik ve Spor Müdürü Cumali Özince, ” Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü” diye yazdı.
İl Müdürü Özince, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisi ve kendisini bakanlığa şikayet edeceğini söylemesinin ardından bu paylaşımı kaldırarak “Cumhuriyet’in ilelebet payidar kalmasını” dilediği yeni bir paylaşım yaptı.
Özince bu defa “Türk dünyasının gururu, mazlumların umudu, 100. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi ilelebet payidar eyle” yazılı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.
Atatürk CHP Cumhuriyet Konya sosyal medya Türkiye
Sponsorlu Linkler
Taboola ile
Sizin için seçtiklerimiz
Şimdi Kazı Kazan Online oynamaya başlayın!Milli Piyango Online'da çevrimiçi kazı kazan kartları oynayın! Şimdi hemen üye olun.Milli PiyangoKayıt Ol
Nissan Qashqai ile yola çıkmaya hazırlan.Nissan Qashqai şimdi 125.000 TL’ye varan takas desteğiyle.Nissan TRTeklif Al
Opel Crossland, Hayat Kadar Güzel130 beygir benzinli motoru ile dinamik ama bir o kadar da verimli bir sürüş için keşfet.OpelŞimdi Keşfet
Citroen C5 AircrossGeniş panoramik cam ile muhteşem ferahlık C5 Aircross!CitroënŞimdi Keşfet
SPOTICAR: İKİNCİ ELİN GELECEĞİİkinci elin uzmanı Spoticar'da özel finansman olanaklarıyla yeni aracınıza kolayca kavuşursunuz.SpoticarŞimdi Keşfet
Evde de 1.000 Mbps eşit Download ve Upload Hızında İnternetin Olduğunu Biliyor Musunuz?TurkNet
Ölen eşinden Cumhuriyet’in 100’üncü yılında gelen sürpriz duygulandırdı
Atatürk’ü ve devrimlerini hedef almıştı… Cumhuriyet Bayramı’nda konferans verecek
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Reddediyorum
Adana’da koca vahşeti: Hamile eşini öldürdü
Saatler geri alındı mı? Türkiye’de kış saati uygulaması var mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan ‘Filistinli’ 100. yıl mesajı
Taboola'dan
Şehirden Kopmadan Doğanın İçinde Bir Yaşam “OrmanYaka”
SÖZCÜ Televizyonu yayında
Gözden Kaçmasın
Fransa ve İngiltere arasında kritik Gazze görüşmesi
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Atatürk’ün huzurunda
Bahçeli’den ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
AKP’li başkanın afişi tepki çekti
Netanyahu geri adım attı: Özür diledi
ABD’li siyasetçi Erdoğan üzerinden İsrail’e destek mesajı verdi
İzmir’de 100’üncü yıl coşkusu
100. yıla ‘klasik’ kutlama
5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi kimlere verilecek?
Cumhuriyet’in 100. yılı Türkiye’nin dört bir yanında kutlanıyor… Heyecan, gurur ve coşkuyla
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol