Suç lideri Fırat Delibaş yakalandı

Firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.



İstanbul polisi geçen yıl Nisan ayında, Fırat Delibaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne operasyon düzenlemişti. Baskında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, Fırat Delibaş ise aranıyordu. Fırat Delibaş, kapkaç ve hırsızlık mallarını evlere depolaması ve sokakları kameralarla izlemesiyle gündeme gelmişti. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 av tüfeği, bin 209 mermi ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.