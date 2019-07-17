Şule Çet'in ölümüyle ilgili inceleme yapıldı

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili davaya bakan mahkeme heyeti, verilen ara karar gereği; kan, tükürük, sperm gibi olay yerinde biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yaptı. İnceleme sonuçlarına dair yeni bir keşif raporu mahkemeye sunulacak. İncelemenin ardından konuşan Avukat Ferhat Gebeş, “Elde edilen bulguların dosyaya seyir katacağına inanıyoruz” dedi.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “cinayet”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle sanık Çağatay Aksu ve Bark Akand’ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde verilen ara karar gereği; naip hakim ve bilirkişilerden oluşan heyet, Mevlana Bulvarı’ndaki plazaya geldi. Heyete, taraf avukatları da eşlik etti. Heyet, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in yaşamını yitirdiği plazanın 20’nci katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yaptı. İki saati aşan incelemenin ardından açıklama yapan Avukat Ferhat Gebeş, Profesör Doktor Hakan Kar ile Halis Dokgöz’ün ek mütaala raporunda belirtilen şüpheli lekelere ilişkin örnek alındığını ve detaylı bir çalışma yapıldığını söyleyerek “Varılacak sonuç neticesinde, lekelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olacağız. Elde edilen bulguların dosyaya seyir katacağına inanıyoruz” dedi.

‘Zamanında yapılmış olsa daha kıymetli olabilirdi’

Gebeş, şöyle devam etti:

“Lekeler soruşturmanın ilk aşamasında kaydedilmemişti, alınan ilk örnekler bu aşamada kaydedildi. Makam odasının olduğu kısımda, sehpaların sağ ve solunda bulunan koltukların arasında bulunan yerlerde lekeler vardı. Yine iç taraftaki dinlenme odasında bulunan yastıkta ve duvarda tespit edilen lekeler vardı. Oralardan örnekler alındı. Bu inceleme zamanında yapılmış olsaydı daha kıymetli olabilirdi. Çünkü biz bu tespiti, 17 Haziran’da yapılan keşifte tespit edebildik. Olay yerinin görüntüleri vardı akabinde 17 Haziran’da yapılan mahal keşfinde aynı lekelerin durduğunu gördük ve dosyanın seyri açısından bir bulgu olabilir düşüncesiyle Mersin Üniversitesi’nde iki tane profesör doktorun hazırladığı mütalaa raporuyla bu lekelerin değerlendirilmesini talep etmiştik. Mahkeme de bu talebi kıymetli bulup akabinde bugünkü keşfi gerçekleştirdi ve örnek alındı.”

‘DNA karşılaştırılması ile önemli deliler elde edilebilir’

Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar ve Halis Dokgöz’ün hazırladığı ilgili raporda; tespit edilen şüpheli biyolojik lekelerin forenscope multispectral mobil inceleme cihazı ile değişik dalga boyunda ışık kaynakları ve değişik renkte filtreler kullanılarak çekilen fotoğrafları yer aldı. Raporda; “Özellikle halı, kumaş gibi tekstil materyaller tarafından emilmiş ve kurumuş bulunan kan, tükürük veya sperm gibi biyolojik delillerin olay üzerinden çok uzun süre geçmiş olmasına rağmen tespit edilebileceği adli tıbbi açıdan bilinmekte olup tarafımızca olay yerinde tespit edilen şüpheli lekelerden biyolojik örnekler alınarak genetik ineceleme yaptırılması ve maktül ile şüphelilerin DNA’ları ile karşılaştırılmasının önemli ek deliller elde edilebilmesine katkı koyabileceği kanaatini bildirir ek bilimsel uzman mütalaasıdır” değerlendirmesi yapıldı.