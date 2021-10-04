Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Fahrettin Koca hakkında suç duyurusu

HKP, Sayıştay Raporlarındaki usulsüzlükleri yargıya taşıdı. HKP, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Ali Erbaş, Fahrettin Koca, Zehra Zümrüt Selçuk, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sayıştay raporlarında tespit edilen usulsüzlüklerin ardından Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Lütfi Elvan, Ali Erbaş, Fahrettin Koca, Zehra Zümrüt Selçuk, Mehmet Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcıları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 6 ayrı suç duyurusunda bulundu.

SÜLEYMAN SOYLU’YA SUÇ DUYURUSU

Sayıştay’ın tespitine göre; İçişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kanunu’na aykırı şekilde 8 adet sürücülü araç kiralamıştı. HKP avukatları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcıları hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

BERAT ALBAYRAK VE LÜTFİ ELVAN’A SUÇ DUYURUSU

Sayıştay’ın tespitine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet altını basımı sürecinde, külçe altınların eritilerek üretime dönüştürülmesi karşılığında elde edilen hâsılatı hazineye aktarmamıştı. HKP avukatları, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Bakan Yardımcıları hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Zimmet” ve “Denetim Görevinin İhmali” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

ALİ ERBAŞ’A SUÇ DUYURUSU

Sayıştay’ın tespitine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ihalelerde çok sayıda hatalı işlem, örnekleri ile anlatılmıştı. HKP avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Yardımcıları hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

FAHRETTİN KOCA’YA SUÇ DUYURUSU

Sayıştay’ın tespitine göre; Sağlık Bakanlığı’nın, şehir hastaneleriyle ilgili çok sayıda usulsüzlük yer almış. Şantiye halinde olan hastaneler için “bahçe ve bakım” ödemeleri yapıldığı görülmüştü. HKP avukatları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Yardımcıları hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’A SUÇ DUYURUSU

Sayıştay’ın tespitine göre; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin muhasebe kayıtlarındaki tutarlar ile net değer hesabındaki tutarın uyuşmadığı belirtilmişti. HKP avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Bakan Yardımcıları hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan suç duyurusunda bulundu.

MEHMET CAHİT TURHAN VE ADİL KARAİSMAİLOĞLU’NA SUÇ DUYURUSU

Sayıştay’ın tespitine göre; İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA, sözleşmeye göre üstlenmesi gereken Gayrettepe Metro inşaatındaki bazı işleri yapmayınca işler metro ihalesini alan şirket tarafından yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bunun karşılığında 8 milyon Euro ödediği ortaya çıkmış ve Bakanlık bu parayı İGA’dan almamıştı. HKP avukatları, Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcıları hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.