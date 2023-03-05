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Suriye sınırında 1 terörist yakalandı

Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla yurda sızmaya çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler sınır terör terörist
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