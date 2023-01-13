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Suriyelilerden 3 milyon TL'lik vurgun

Suriyelilerden 3 milyon TL'lik vurgun
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Muğla'da 62 yaşındaki N.B., telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 3 milyon lira değerinde döviz, para ve altınını kaptırdı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan N.B.'yi, 30 Aralık günü arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırmadan sonra size teslim edeceğiz' dedi. Telefondaki kişiye inanan N.B., 140 bin dolar, para ve altınları, eve gelen kişiye teslim etti.

suriyeli dolandırıcılardan 3 milyon tl'lik vurgun

N.B., daha sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DOLANDIRICILAR SURİYELİ ÇIKTI

Ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu Remoun K. (29), İbrahim K.(29) ile Salih El D. (28) olduğunu belirledi. Oluşturulan özel ekip tarafından Şanlıurfa, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan altınların bir kısmı sahibine teslim edilirken, para ve dolarlar ise bulunamadı.

suriyeli dolandırıcılardan 3 milyon tl'lik vurgun

DHA

Etiketler muğla suriye telefon dolandırıcılığı polis
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