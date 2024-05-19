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Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. 

 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı Suriye Fırat Kalkanı
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