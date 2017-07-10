Sürpriz evlilik teklifinde büyük hayal kırıklığı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturanbulunan 3 yıllık kız arkadaşı Öznur Çelike evlilik teklifinde bulunmak için 20 motorcu arkadaşıyla İstanbul'dan gelen Ali Ülkü, geçirdiği trafik kazasında yaralanmasına rağmen sağlık personelinin hastaneye götürme teklifini kabul etmedi.

Kolundaki bandaj ile sevgilisinin bulunduğu parka gelip, arkadaşlarının açtığı "Benimle evlenirmisin? pankartıyla evlilik teklifini yaptı. Olanlar karşısında şaşıran Öznur Çelik çevredekilerin evet şeklindeki seslenmelerine rağmen, "Bu konuyu aramızda konuşalım" diyerek parktan ayrılınca, Ali Ülkü büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İstanbul'da oturan 27 yaşındaki Ali Ülkü, üç yıllık kız arkadaşı Öznur Çelike evlilik teklifi yapmak için 20 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne geldi. İstiklal Caddesi üzerine geldiğinde İsmail G. yönetimindeki 16 KGE 10 plakalı özel Otomobil Ali Ülkü idaresindeki 34 FY 7260 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet devrilerek Ali Ülkü kolundan yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tedavi teklifini Evlilik teklifi yapacağım geç kalmamam lazım diyerek kabul etmeyen Ali Ülkü, buluşma yeri olan Hikmet Şahin Kültürparkı'na arkadaşlarıyla birlikte hareket etti.

Ali Ülkü, parkta buluştuğu kız arkadaşı Öznur Çelik'in önünde diz çökerek, arkadaşlarının açtığı "Benimle evlenirmisin ?" pankartı eşliğinde elindeki bir demet gülü uzatıp evlilik tekliğinde bulundu. Yaşananlar karşısında şaşıran Öznur Çelik çevredekilerin evet diye çığlıklarına rağmen uzun süre sessiz kaldı. Ardından Çelik, "Bu konuyu aramızda konuşalım" diyerek parktan ayrıldı.

Tüm ısrarlara rağmen Evet demeden parktan ayrılan kız arkadaşının tavrı üzerine Ali Ülkü, büyük hayal kırıklığına uğradı.