Sürücüler dikkat! TEM'de 2 günlük çalışma

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanacak.

Bolu Valiliği, TEM'in Bolu Dağı geçişinde ulaşımın 2 gün tek şeritten sağlanacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında 30 Temmuz tarihinde, İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise orta şeridinde, 31 Temmuz tarihinde de İstanbul istikametinin sol ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise sağ ve orta şeritlerinin trafiğe kapatılarak üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Çalışma yapıldığı zaman diliminde otoyolun her iki yönünde işaretlemeler yapılarak trafiğin tek şeritten sağlanacağı ifade edildi.

DHA