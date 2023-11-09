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Süt de lüks oldu: Süt fiyatlarına 2,5 TL'lik zam

Süt de lüks oldu: Süt fiyatlarına 2,5 TL'lik zam
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Serbest piyasada çiğ süt fiyatının litresi 12 TL, 15 TL yükseldi. Artış raflara da yansımaya başladı.

Zincir marketlerde private label markalı yüzde 3.1 yağlı 1 litrelik sütün fiyatı 21.5 liradan 24 liraya yükseldi. Sektör temsilcileri, 2,5 liralık zammın müstahsilde süt fiyatının 15 liraya yükselmesinden kaynaklandığını belirtiyorlar.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Trakya’da bugün çiğ süte 15,5 lira talep edilmeye başlandığını bildiren sektör temsilciler, bazı kooperatif başkanlarının 15,5 lira ifade etmeye başlandığını söylüyorlar. Çiğ sütte büyük bir sorunun olmadığını ve 15-20 güne süt arzında artışların başlayacağı belirtiliyor. USK’nın tavsiye taban fiyatının yanı sıra serbest piyasada oluşan bir fiyatın olduğunu paylaşan temsilciler, öte yandan kaliteli süt için belli bir oranda yüzde 10 prim verilebileceğini aktarıyorlar. Temsilciler, maliyet artışlarına rağmen fiyatların tutulduğu bir dönem olduğunu, şu anda böyle bir baskının olmadığı belirtiyorlar.

Etiketler süt süt fiyatları süte zam
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