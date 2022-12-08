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Süte büyük zam beklentisi

Süte büyük zam beklentisi
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Türkiye’de gıda enflasyonu önceki gün yüzde 102.55 olarak açıklanmasının ardından konuşan Süt Üreticileri Merkez Birliği artan maliyetlerden dolayı süte bir zam daha gelebileceğini belirtti.

Türkiye’de gıda enflasyonu önceki gün yüzde 102.55 olarak açıklandı. Enflasyonda en çok fiyat artışının ulaştırmada olması ise sanayici ve çiftçiyi endişelendiriyor. Zamların durmayacağını belirten sektör temsilcileri gübreden elektriğe her alanda fiyat artışlarının sürdüğünü kış aylarının daha zor geçeceğini savunuyor. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, dünyada fiyatları gerilerken Türkiye’de artan süt ve süt ürünlerinde de yeni zamların geleceği belirtiliyor. Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin kazanmadığı bir model uygulandığını belirterek “Önce yetiştiriciyi teşvik edecek bir sistem lazım. Ayrıca bizim enflasyon sepetinde tek bir ürünümüz var onun dışındaki ürünler sanayiciden çıkıyor. Onlara sormak lazım pahalılığı” dedi.

Sanayici ise üretici fiyatları ile tüketici fiyatları endeksindeki farka vurgu yapıyor. İsim vermeden konuşan gıda sanayicileri, “Bu elektrik ve doğalgaz fiyatları ile nasıl düşürelim fiyatları? Şimdi ücret zammı geliyor, bir de enerji zammı bekleniyor. Bunlar gelince daha da artacak” diye konuştu.

Etiketler süt süt fiyatları süte zam zam zam geliyor
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