Taksimetre muayene yönetmeliğinde değişti

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir yönetmelikle 'Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Yeni yönetmeliğe göre, son dönemde yaşanan usulsüzlüklerle gündeme gelen taksilerde, taksimetre tarife yükleme işleminin ne zaman yapılacağı netleştirildi.

Önceden tarife yüklemeye uygun olan taksimetrelerde, işlem 20 gün önce yapılabilecek ve geçerli olacağı tarihte otomatik olarak uygulamaya girecek. Ancak önceden tarife yüklemeye uygun olmayan taksimetrelerde tarife yüklemesi tarife değişiklik tarihinden itibaren yapılabilecek.

TAKSİMETRE MÜHÜRLENECEK

Daha sonrada taksimetreye müdahale edilmemesi için, tarife yüklemesinin tarife değişiklik tarihinden önce yapılması veya taksimetrenin tamir edilmesi durumunda, tamir ve ayar servisi taksimetrenin, ayarlarına müdahale edilebilecek tüm noktalarına mühür uygulayacak.

Geri dönüşümsüz olarak bir kez kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve üzerinde seri numarası, yetki belgesi numarası ve işyeri uygunluk belgesi numarasının bulunduğu kelebek mühür veya kendinden yapışma özelliğine sahip ve çıkartıldığında tahrip olacak.