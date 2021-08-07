Tanju Özcan: ''Bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım''

Yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verileceğine ilişkin söylediği sözlerle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "kayyum" iddiaları için "Bana kayyım atayacak adamın alnını karışlarım" dedi.

Yabancı uyruklulara suyun 10 kat zamlı verileceğine ilişkin söylediği sözlerle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine kayyım atacağına ilişkin olarak başlayan tartışmalara "Ben milli iradenin tecellisiyim. Bana kayyım atayacak adamın alnını karışlarım" dedi.

Sığınmacılara yönelik zam teklifi ve belediye meclisinde AKP'li üyelerin üzerine çay fırlatmasıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kayyım iddialarına yanıt verdi.

Kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Birileri Tanju Özcan'ı durdursun deyip belediyeye darbe çağrısı yapıyorlar. Bana kayyım atayacak adamın alnını karışlarım" diyen Özcan, konuşmasının videosunu da paylaştı.

Özcan, paylaştığı videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, bana nasıl kayyum atayacaksın sen? Vatansever olduğum için mi kayyum atayacaksın? 'Darbeci ABD' dediğim için mi kayyum atayacaksın? Beni kim durduracak? Kim? Onu söylüyorum. Ömrüm boyunca FETÖ'cülere karşı olduğum için mi, FETÖ'cüler bana hakaret ettiği için mi kayyum atayacaksın? PKK'nın ölüm listesine beni aldıkları için mi kayyum atayacaksın? Benim hangi terör örgütüyle ne bugün ne geçmişte kol kola yürümüşlüğüm var?"

Kendisi hakkında kayyum atanması iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Özcan, "Birileri bunu durdursun diyor. Nasıl durduracak? Böyle fısıltılar geliyor Ankara'dan, kayyum atanacakmış. Hadi oradan, kardeşim! Milli iradenin tecellisiyim ben. Bana 'Bu yola çık' diyen de halk, 'Dur' diyecek olan da halktır. Ben bana kayyum atayacak adamın alnını karışlarım."