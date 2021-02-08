Tarık Akan'ın torunu gece, dedesine benzerliği ile dikkat çekti

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2016 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu Tarık Akan'ın, oğlu Barış Zeki Üregül'ün 2017 yılında dünyaya gelen kızı Gece, dedesine benzerliği ile görenleri şaşırtıyor.
Tarık Akan'ın oğlu Barış Zeki Üregül, 2017 yılında evlendiği Asya Engin ile çekişmeli dava sürecinin ardından Haziran 2020'de boşandı.
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