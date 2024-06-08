Tarımsal destekleme ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, "5 milyar 93 milyon 213 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.