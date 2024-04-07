Tatilciler dikkat! Yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji 9 günlük bayram tatili için hava durumu tahminlerini açıkladı. Pek çok ilimizde şiddetli yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Ankara’nın güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.