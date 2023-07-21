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Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, zararlı madde bulunduğu iddiasıyla ilgili inceleme

Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, zararlı madde bulunduğu iddiasıyla ilgili inceleme
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda insan sağlığına zararlı madde bulunduğuna dair iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda, insan sağlığına zararlı "nitrofuran" maddesi tespit edildiği yönünde medya organlarına haberler yansıdığı hatırlatıldı.

"GEREKLİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK"

Bu maddenin, Türkiye'de yumurta elde edilen tavuklar dahil, gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımının yasak olduğu belirtilen açıklamada, “Haberde bahsi geçen 'nitrofuran' maddesinin ülkemizde yumurta elde edilen tavuklar dâhil gıda elde edilmek amacıyla yetiştirilen hayvanlarda kullanımı yasaktır. Kullanımına dair tespit olması durumunda 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde işlem uygulanmaktadır. Medyaya yansıyan iddialara konu yumurtalar ile ilgili olarak ise Tayvan yetkili otoritesi tarafından Bakanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmamış olmakla birlikte, Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yumurtaların üretiminde söz konusu maddenin kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yürütülecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler tayvan yumurta inceleme
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