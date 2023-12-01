Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti ile 12 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 fenomen ile Tayyar ve Özlem Öz çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.

İŞTE MAL VARLIKLARINA EL KONULAN FENOMENLER

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.

ÖZ ÇİFTİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

24 Kasım tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Vergi usul kanununa muhalefet' ve 'Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖZ ÇİFTİNİN DE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Ayrıca Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Son olarak, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.