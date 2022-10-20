TB2'ler ilk kez Sahil Güvenlik envanterine girdi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) ile TB2'lerin ilk kez Sahil Güvenlik'in envanterine girdiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu. Hayırlı olsun" dedi.
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