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TB2'ler ilk kez Sahil Güvenlik envanterine girdi

TB2'ler ilk kez Sahil Güvenlik envanterine girdi
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) ile TB2'lerin ilk kez Sahil Güvenlik'in envanterine girdiğini duyurdu. 

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 İHA'mızı, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza teslim ettik. Böylece TB2'ler Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine de ilk kez girmiş oldu. Hayırlı olsun" dedi. 

 

Etiketler sahil güvenlik komutanlığı bayraktar tb2
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