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TBMM'ye kadın programları yasaklansın başvurusu

TBMM'ye kadın programları yasaklansın başvurusu
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MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TBMM Genel Kurulu'nda kadın programlarının kaldırılması yönünde bir çağrıda bulundu.

Gündüz kuşağı televizyon yayınlarında büyük bir yer kaplayan kadın programları, reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

Magazin ve izdivaç gibi programlar özellikle ev hanımlarının ilgisini çekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda çokça tartışma konusu olan izdivaç programlarının yerini şimdi özel hayatın kamusal alanda tartışıldığı programlar aldı.

Duvar'ın aktardığına göre, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Meclis Genel Kurulu’nda isim vermeden bu programları eleştirdi

Öztürk şunları söyledi:

"Güya Türk toplumundaki mağduriyetleri, yaşanan olayları dile getirdikleri programlar ne yazık ki gençlerimizi ve toplumumuzun genel yapısını olumsuz etkilemektedir. Türk örf ve âdetlerini, İslam ahlakını hiçe sayan bu tekil olayları genele mal eden bu programların yasaklanması ve yayından kaldırılması hususunda ilgi mercileri göreve davet ediyor, toplumun bu yöndeki talebini haklı buluyorum."

Etiketler tv programı televizyon programı televizyon program tbmm meclis mhp
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