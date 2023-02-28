Tekirdağ'da balıkçılar depremzedeler için ağlarını attı

Süleymanpaşa'da balıkçıların bugün yakaladıkları açık artırmaya usulü ile satılırken, toplanan 100 bin lira depremzedeler için bağışlanacak.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenenler için devlet millet el ele seferber oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanlığı da depremzedeler için yapılan yardım kampanyalarına dahil oldu.

Balıkçılar Marmara Denizi'ne açılarak, bugünkü balıkları depremzedeler için yakaladı. Yakalanan balıklar, açık artırma usulü ile limandaki mezatta satışa sunuldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı da mezattaki açık artırmaya katıldı.

Gelir depremzedelere gönderilecek

Açık artırma ile yapılan satış sonucunda mezatta elde edilen gelir, depremzedelere ulaştırılması için Tekirdağ Valiliğine teslim edilecek.

"100 bin liraya yakın para toplandı"

Balıkçıların depremzedelere destek olmak amacıyla denize açıldığını ifade eden Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, şunları söyledi:

Depremzede vatandaşlarımıza nasıl bir destek olabiliriz diye düşündük ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bugün balıkçı arkadaşlarımız tuttukları bütün balıkları depremzedeler için bağışladı. Bize destek olan valimize de teşekkür ederiz. Yaklaşık 100 bin lira kadar da bir para topladık. Bu parayı da Valiliğimize teslim edeceğiz. Rabbim bir daha ülkemize böyle şeyler yaşatmasın inşallah.