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Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da orman yangını
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ambardere mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler tekirdağ orman yangın
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