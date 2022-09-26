Tekirdağ'da ''şarap çeşmesi'' iddiası olay oldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada Tekirdağ Şarköy'de köylülerin kendi üzümlerinden şarap çeşmesi yaptırdığına ait bir görsel paylaşıldı. Söz konusu paylaşım kısa süre içinde binlerce kişiye ulaştı.

Birçok kişi olayın gerçek olup olmadığı konusunda sorular yöneltti. Söz konusu görseli Google'da arattığımızda paylaşımın gerçek olmadığı ortaya çıkıyor.

OLAY 2020'DE İTALYA'DA GERÇEKLEŞTİ

4 Mart 2020'de İtalya'nın Castelvetro'nun eteklerinde bir köy olan Settecani'de köyün sakinleri duş almak için banyoya girdiklerinde alışılmadık bir sürprizle karşılaştılar. Musluktan su yerine kırmızı bir sıvı akıyordu. Sıvının sırrı çok geçmeden ortaya çıktı.

Bölgedeki bir şaraphanenin sistemindeki bir arıza, şarabın boru sisteminden yakındaki evlerin musluklarına akmaya başlamasına neden oldu. Hata bir saat içinde düzeltilse de halk o süre zarfından akan şarabı şişelemeyi başardı. Bu ilginç olay İtalyan basınında geniş yer bulmuştu.