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TEM’de 3 TIR birbirine girdi: 1 ağır yaralı

TEM’de 3 TIR birbirine girdi: 1 ağır yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 TIR birbirine girdi. Kazada paramparça olan TIR'ın kupasında sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ertan G. idaresindeki TIR, hemen önünde seyreden Memiş A. yönetimindeki  TIR'a çarptı.

Bunun ardından en arkadan gelen Emrah M. idaresindeki TIR duramayarak diğer TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle Emrah M., paramparça olan TIR kupasında sıkışarak yaralandı.

 Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından aracından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan TIR'ların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler tem kaza trafik kazası TIR TIR kazası
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