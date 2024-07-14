TEM'de tanker devrildi; yol kapandı

İstanbul Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda yakıt tankerinin devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde trafik durdu.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. Yakıt tankeri sürücüsü, iddiaya göre seyir halinde uyukladı. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı ve metrelerce sürüklendi. Devrilerek tüm yolu kapatan tankerin sürücüsü M.B, ve yanındaki bir kişi kazada hafif yaralandı.



Olay yerine itfaiye ekipleri, Karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmaya başladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

İHA