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  3. 12 Şubat 2018 20:22

Teröristler üs bölgesine ateş

Hakkari'de Üzümlü Gümrük Kapısı ile Bayraklı Üs Bölgesi'ne teröristler taciz ateşinde bulundu.

Teröristler üs bölgesine ateş
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Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Bayraklı Üs Bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Bayraklı Üs Bölgesine teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı ve sisli havadan faydalanan teröristler, Çukurca ilçesindeki Üzümlü Gümrük Kapısı ile Üzümlü Bayraklı Üs Bölgesine taciz ateşi açtı. Taciz ateşine güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine Kuzey Irak yönüne doğru kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

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