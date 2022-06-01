  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Tescillendi: Türkiye'nin yabancı dillerdeki adı değişti!

Tescillendi: Türkiye'nin yabancı dillerdeki adı değişti!

Tescillendi: Türkiye'nin yabancı dillerdeki adı değişti!

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirme kararı verdi..

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin yabancı dillerdeki isminin "Türkiye" olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres'e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

TESCİLLENDİ
Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da "Türkiye" olarak tescil ediyoruz." paylaşımında bulunmuştu.

Etiketler tescil türkiye ad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'a veda eden Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Erdoğan'a sunuldu: 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belli oldu
Suriye'de teröristlerin cirit attığı mevziler boş kaldı
Kılıçdaroğlu’ndan, Erdoğan’ın ''sürtük'' sözlerine ve 10 sorusuna yanıt
Haziran ayında fiyatlar güncellendi: İşte 2022 yılında alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller
Erdoğan'ın ''sürtük'' çıkışı sosyal medyayı karıştırdı
Erdoğan'dan ''Gezi'' çıkışı: ''Bunlar çürük, bunlar sürtük''
Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
İtalyan kulübü Milan satıldı! İşte yeni sahibi
Maymun çiçeğinde korkutan gelişme! DSÖ: ''Böylesi görülmedi''