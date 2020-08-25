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  3. 25 Ağustos 2020 11:31

Test sırasına giren TIR şoförleri izdiham yarattı!

Türkiye-Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs testi için kuyruğa giren TIR şoförleri virüse davetiye çıkardı.

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Türkiye'den Irak'a ve Irak'tan da Türkiye'ye git-gel yapan TIR şoförlerinin koronavirüs (kovid-19) testi için Habur sınır kapısında oluşturdukları izdiham büyük tepki topladı.

Test kuyruğunda birbirlerini ezerek sosyal mesafeyi hiçe sayan şoförler, videoyu izleyen kişilerde büyük paniğe neden oldu.

Görüntülerde virüse adeta davetiye çıkarıldığı görülürken, video sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Irak'a geçen şoförler, birkaç gün sonra tekrar Türkiye'ye dönecek.

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