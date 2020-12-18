Testi pozitif çıktı, karantinaya götürülürken araçtan kaçtı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan şahıs karantinaya götürülürken araçtan kaçtı. Polis tarafından yakalanan firari korona virüs hastası hakkında adli işlem başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Keşan’da yaşayan T.A. isimli bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Durum üzerine Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsı Edirne İl Merkezinde bulunan KYK yurdunda izolasyona götürmek üzere evinden aldı.



Bir hasta daha alıyordu

Hastayı alan araç, bir başka korona virüs hastasını daha almak üzere durduğu sırada T.A., oluşan karışıklıktan yararlanarak araçtan kaçtı.

Olayın haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan T.A.’yı kısa sürede yakaladı. Polisin yakaladığı firari korona virüs hastası, sağlık ekiplerine teslim edilerek Edirne KYK yurduna yerleştirilirken, T.A. hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan adli işlem başlatıldı.