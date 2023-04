TFF Başkanı Büyükekşi: Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların tüm maçlarının oynanmamış sayılması yönünde bazı kulüplerin talebi vardı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Double Pass ile düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ve Hatayspor maçları için yaptığı başvuruya yanıt verirken, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B Ligi uygulamasını da hayata geçirileceğini dile getirdi.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI

KARARI AÇIKLADI!



"Biliyorsunuz, yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta bir karar aldı. Depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde ligden çekilmek isteyen kulüplerin taleplerini kabul ettik. Oynadıkları maçları tescil ettik. Ligden çekildikleri için bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilmeleri kararını aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Bu kulüpler 2022/23 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiler. Toplam 9 takım ligden çekildi. Hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik"

"OYNADIKLARI MAÇLAR SİLİNMEZ"



"Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 30 yıldan bu yana içtihatler oluşmuş durumda. 1989'daki Samsunspor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, münferit deprem olaylarında TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili kırmızı kartlar, sarı kartlar, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda da olmaz."



"AKADEMİLERİ UYGULAYACAĞIZ"



"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu önemli projeyle ilgili yaptığımız çalışmaları, gerçekleştirdiğimiz ziyaretleri, sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün detaylardan bahsedeceğim. Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak."



"BORÇLAR 25 MİLYAR TL'NİN 2 KATI"



Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL’yi geçiyor. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem altyapıda hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor.



"ÖNCE TAKIMLARINA, SONRA YURT DIŞINA"



Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz.

"HER YAŞ İÇİN HAVUZ OLUŞACAK"



Millî Takımımızın başarısı da bu projenin sağlıklı yürüyüşüne bağlı. Millî Takımımıza her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşmasını hedefliyoruz.



"ZİYARETLERİN AMACI AKADEMİLERDİ"



Bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı birçok ziyaret gerçekleştirdik. Altyapı tesislerini inceledik ve görüş alışverişlerinde bulunduk. Tüm bu ziyaretlerimizin amacı, Türkiye’nin altyapı akademileri modelini geliştirmekti. KPMG ile birlikte sürdürdüğümüz strateji çalıştaylarımızda 13 Mart 2023 tarihinde altyapı ve akademi çalışma grubu toplantısını gerçekleştirdik. Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebiir bir akademi modeliyle oluşturmak adına, Double Pass firmasıyla iş birliği protokolünü sizlerin huzurunda imzalayacağız.



"HAYIRLARA VESİLE OLSUN"



Double Pass; FIFA, UEFA ve çeşitli ülke federasyonlarıyla yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla dünya çapında kenidi ispat etmiş, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir şirket. Premier League, Bundesliga, US Soccer, J-League, DBU, Flamengo, Hertha Berlin, SC Internacional, FC Copenhagen ve daha pek çok saygın kuruluşla birlikte çalışmalar gerçekleştirmiş. undan sonra bu deneyimlerini ve uzmanlıklarını, Türk futbolunun geleceği için kullanacaklar. Sizlerin huzurunda kendilerini tebrik ediyor, iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.



6 AY ÜCRETLER TFF'DEN



Şimdi ise Double Pass firmasıyla birlikte gerçekleştireceğimiz projemizin kapsamı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Öncelikle, yaş gruplarına özel kriterleri taşıyan antrenörler seçilecek. Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler, kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimini tamamlayan antrenörler, eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekler.



AKADEMİ ZORUNLULUĞU GELDİ



Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz.

STOPAJ İADELERİ AKADEMİLERE



Futbol akademilerinin finansmanında, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili kanunu değiştirerek kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdi. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.



B TAKIM UYGULAMASI GELİYOR



Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig’deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz.



İSTİKARARLI VE KALICI!



Futbol akademileri projemizi başlattık. Çıktığımız bu yolda futbolumuzun tüm paydaşlarının birlik ve beraberlik içinde ortak bir amaç için çalışacaklarına eminiz. Şanlı Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Kuruluş yıl dönümünde, tüm camiamızı Türk futbolunun geleceğini istikrarlı ve kalıcı bir başarıya taşımaya davet ediyoruz. Bu önemli projeye katkı sağlayacak tüm paydaşlarımıza ve Double Pass firmasına çok teşekkür ediyorum.



"HAKEMLERİMİZİ BASKILAMAYALIM"



"Ligin sonuna geldikçe şampiyonluk yarışı ve küme düşme nedeniyle daha çok stres oluyor. Bir yandan sosyal medya ile, bir yandan basın ile hakemlerimizi baskı altına almayalım."

"MHK BAŞKANINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"



"Sadece derbi maçın hakemi manuel atandı. Diğer hakemler algoritma ile atandı. MHK'nin böyle bir talebi oldu. Biz bu sistemi Belçika'dan almıştık. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu açıkladık."