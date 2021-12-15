THK Kayyum Heyeti'nin yeni başkanı belli oldu

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanlığı'na Abdullah Kaya seçildi. Eski Başkan Cenap Aşçı'nın 3 ay önceki istifası bugün kabul edilmişti.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına Abdullah Kaya seçildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bugünkü kararıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel'in THK Kayyum Heyeti üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bu kararın ardından toplanan Kayyum Heyeti, Başkanlığa Abdullah Kaya'yı seçti.

ABDULLAH KAYA DA ÇİFT MAAŞLI: YÖK'TEN MAAŞ ALMADIĞINI SAVUNMUŞTU

THK Kayyum Heyeti Başkanı Hacı Abdullah Kaya aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan müsteşar maaşı alıyor. Abdullah Kaya, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13.08.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmişti. Kaya, 27 Ağustos 2020 tarihinde tekrar YÖK üyeliğine atanmıştı.

Kaya yaklaşık 10 bin TL’lik müsteşar maaşının yanı sıra bir de THK’den 4 bin TL’lik kayyumluk ücreti aldığı için aylık geliri 14 bin TL’yi buluyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi de olan Kaya, buradan bir ücret almadığını iddia etti. YÖK üyelerinin ise ayda 37 bin 796 TL ücret aldığı biliniyor.

Öte yandan, Birgün'e geçtiğimiz aylarda açıklama yapan ve THK kayyum heyeti üyelerinin tamamının da çift maaşlı olduğunu söyleyen Kaya, “Sadece ben değil Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Bey de ayrıca müsteşar maaşı alıyor. Adnan Zengin de bizden farklı olarak daire başkanı maaşı alıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaya, “Maaş konusunda net olarak doğru olan şu; halen müsteşar kadrosundayım ve müsteşar maaşı alıyorum. YÖK'ten herhangi bir para almıyorum ve orada ücretsiz çalışıyorum. YÖK'ten maaş veya ücret almıyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden de bir ücret almıyoruz. Sadece mahkemenin takdir ettiği 4 bin TL ücreti alıyoruz. Kayyumluk ücretimizin de artması için bir talepte bulunmadık” demişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasını kabul ederek, görevden alınmasına karar vermişti.

Atatürk'ün kurduğu THK Başkanlığı’nın yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyum heyeti atanmıştı. Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü AKP Hükümetinde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı.

Orman yangınlarında skandal açıklamalarıyla tartışmalara neden olan Aşçı, daha önce istifa etmişti.

Yangınlarda, Aşcı başkanlığındaki kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu tartışılırken, Cenap Aşçı’nın CNN Türk’te katıldığı bir programda sarf ettiği sözler tartışma yaratmıştı.

Cenap Aşçı, “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” ifadelerini kullanmıştı.