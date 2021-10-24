THK'da istifa krizi! Kayyum Başkan 54 gündür istifa edemedi

Yaz aylarında Türkiye'nin yeşil cennetlerini küle çeviren orman yangınları sırasında kamuoyunda sıklıkla tartışılan ve 54 gün önce istifa dilekçesi veren THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın istifası hâlâ kabul edilmedi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için 54 gün önce istifa dilekçesi veren Cenap Aşçı’nın istifası hâlâ kabul edilmedi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi veren Aşçı’nın istifasının neden kabul edilmediğine ilişkin de bir açıklama yapılmadı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre istifası kabul edilmeyen Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevini de resmi olarak sürdürüyor. Ayrıca THK’ye bağlı birçok şirket bulunuyor ve Aşçı THK’yle beraber bu şirketlere de kayyum atanmıştı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre Aşçı bu şirketlerindeki görevlerine de devam ediyor.

Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi, 16 Ekim 2019 tarihinde Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’yı aylık 4’er bin TL maaşla THK’ye kayyum heyeti olarak atadı. Kayyum Heyeti Başkanı da AKP’li eski Bakan Cenap Aşçı oldu. Geçtiğimiz yaz aylarında birçok kenti etkileyen ve bir felakete dönüşen orman yangınları sırasında THK söndürme uçaklarının kullanılmaması tartışmalara neden olurken THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı da katıldığı bir televizyon programında “orman yangınları sırasında düğüne gittiğini” açıklayarak bir skandala imza attı.

Açıklamalarıyla gündem olan Aşçı, THK Kayyum Heyeti Başkanlığı görevinden istifa etmek için THK’ye kayyum atanmasına karar veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesi verdi.

Aşçı, istifa dilekçesinde, linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’nci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.” Ancak mahkeme Cenap Aşçı’nın istifası bir türlü kabul etmedi. 4 Ekim tarihinde Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne tekrar başvurdu. Daha önce gönderdiği dilekçeyle kayyumluk görevinden çekilmeyi talep ettiğini hatırlatan Aşçı “Görevden çekilme dilekçem hakkında ivedilikle karar verilmesini talep ederim” dedi.

Birgün