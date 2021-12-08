  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THK'nın ambarda bekleyen uçaklarına yine by-pass

THK'nın ambarda bekleyen uçaklarına yine by-pass

THK'nın ambarda bekleyen uçaklarına yine by-pass

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınlarıyla birlikte tartışılmaya başlanan THK'nın yangın söndürme uçakları bu sene de ambarda yatacak. Çünkü ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapacak.

Bu yıl meydana gelen orman yangınlarında yetersiz kaldıkları iddiasıyla tartışma konusu olan söndürme uçak ve helikopterleri için yeniden ihaleye çıkıldı. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ihale ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) yapılacak. SSB, geçen yıl üç olan uçak sayısını 20’ye yükseltti ancak “Türk Hava Kurumu’nun (THK) envanterindeki uçaklarını devre dışı bıraktığı” gerekçesiyle tartışma konusu olan “en az 5 tonluk su tankı şartı” ihale şartnamesindeki yerini korudu. geçen ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından uçabilir duruma getirileceği açıklanan THK uçakları, bu şart nedeniyle yine ihaleye giremeyecek.

İHALEYE GİREMEYECEKLER

Öte yandan amfibik uçaklar için asgari kapasite, önceki yıllarda olduğu gibi yine 5 ton olarak belirlendi. Geçen yaz yaşanan orman yangınlarında THK’nin eski yöneticileri, kuruma ait CL-215 tipi amfibik uçakların 4.9 ton kapasiteli olduğu için ihaleye katılamadığını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise THK’nin uçaklarının kapasite değil eski teknoloji nedeniyle ihaleye katılamadığını savunmuştu.

THK Kayyım Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki altı yangın uçağından dördünün revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak THK’nin CL-215 tipi uçakları, uçabilir duruma gelseler de mevcut halleriyle ilandaki şartları taşımadığı için SSB’nin amfibik yangın söndürme uçağı ihalesine giremeyecek.

 

 

Cumhuriyet

Etiketler thk Türk hava kurumu yangın söndürme uçakları uçak cumhurbaşkanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dev bankadan altın fiyatları için çarpıcı tahmin! Düşüş sürecek mi?
Gecenin olaylı maçı: 8 dakikada 3 kırmızı kart çıktı
Sigara ve alkol fiyatlarına beklenen zam açıklandı: 2 TL zam geliyor
A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Erdoğan için dikkat çeken analiz: ''Yei ekonomi sistemi için artık vakti kalmadı''
Yapılandırılan kredi stoku 3 yılda 3'e katlandı
Beklenen açıklama geldi: 1 Ocak'ta başlıyor!
KYK yurdunda ''sapık'' alarmı! Kız öğrenciler barikat kurdu
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Benzin ve motorine bir kez daha zam iddiası!