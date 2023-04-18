Thodex kurucusunun iadesine onay verildi

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, Thodex kurucusu Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı. Fatih Özer, 3 Mayıs'a kadar iade edilecek.

Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nin kararına göre Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer 3 Mayıs'a kadar Türkiye’ye iade edilecek.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.