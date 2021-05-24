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Thodex soruşturmasında tutuklama talebi reddedildi

Thodex soruşturmasında tutuklama talebi reddedildi

Binlerce kişi dolandıran kripto para borsası Thodex'e ilişkin soruşturmada şirket personellerinden biri olan Rana Azap için savcılığın tutuklama talebi reddedildi.

Thodex soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheli Rana Azap'ın (27) adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz eden savcılığın talebini değerlendiren hakimlik, tutuklama talebini reddetti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, Thodex soruşturmasını yürüten Cumhuriyet savcısının şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap'ın hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönündeki itirazını değerlendirdi.

Hakimlik, şirketin şüpheli Rana Azap'ı adli kontrolle serbest bırakan Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığına kanaat getirerek, savcının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU

Thodex soruşturması kapsamında şirketin finans departmanında çalışan şüpheli Rana Azap, 19 Mayıs günü "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılıkö ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmaö suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik tutuklanma talebiyle sevk edilen şüpheli Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe olmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar vermişti. Hakimlik, şüpheli Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Savcılık, 20 Mayıs günü şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

Etiketler thodex rana azap savcılık tutuklama
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