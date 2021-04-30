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Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı artıyor

Türkiye'nin gündemine oturan Thodex vurgunu soruşturmasında şirket sahibi Faruk Fatih Özer ile ilişkili bazı kişiler gözaltına alındı.

20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilişkisi olduğu tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alındı. 

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri öğrenildi.

Etiketler thodex vurgun gelişme gözaltı
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