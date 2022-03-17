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THY açıkladı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi

THY açıkladı: Hava koşulları nedeniyle seferler iptal edildi

THY, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 19 Mart'ta İstanbul Havalimanı'dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 seferin iptal edileceğini duyurdu.

THY, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda cumartesi günü sefer iptalleri yaşanacağını açıkladı.

THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 43'ü iç, 37'si dış hat olmak üzere 80 seferimiz iptal edilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 20 sefer iptal edildi" denildi.

Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve bileti satın aldıkları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.

Öte yandan THY, İstanbul Havalimanı'ndan yarın planlanan 57 seferini iptal ettiğini duyurmuştu.

Etiketler THY iptal hava koşulları
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