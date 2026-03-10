THY uçuş ağına 6 yeni rota ekliyor

Türk Hava Yolları (THY) uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. THY Genel Müdür Bilal Ekşi, 6 yeni rotayı daha uçuş ağına ekleyeceklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), küresel uçuş ağını 2026 yılında daha da genişletiyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, THY'nin portföyüne eklenecek 6 yeni stratejik noktayı kamuoyuna duyurdu.

THY’nin 2026 hedefleri arasında en dikkat çeken rota, Ermenistan’ın başkenti Erivan oldu. Bu hattın yanı sıra, Çin pazarına yönelik Çengdu ve Urumçi seferleri de Asya operasyonlarını güçlendirecek.

İşte THY'nin sefer başlatacağı yeni noktalar:

Erivan (Ermenistan)

Temeşvar (Romanya)

Monrovia (Liberya)

Bissau (Gine-Bissau)

Çengdu (Çin)

Urumçi (Çin)





Bilal Ekşi konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2026'da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Erivan, Ermenistan, Temeşvar, Romanya, Monrovia, Liberya, Bissau, Gine-Bissau,Çengdu, Çin, Urumçi, ÇinDünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz."

Haber3.com Haber Merkezi