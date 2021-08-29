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THY'den iç hat uçuşları için yeni koronavirüs kararı

THY'den iç hat uçuşları için yeni koronavirüs kararı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir.

 

Etiketler Türk Hava Yolları pcr testi iç hat uçuşları pcr zorunluluk
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