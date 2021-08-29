THY'den iç hat uçuşları için yeni koronavirüs kararı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Eylül'den itibaren iç hatlarda seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 6 Eylül'den itibaren seyahat eden yolcuların aşı kartı veya negatif PCR testi ibraz etmek zorunda olduğunu açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir.
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