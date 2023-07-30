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THY'den rötar uyarısı: 45 dakika gecikme yaşanacak

THY'den rötar uyarısı: 45 dakika gecikme yaşanacak
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasitesi problemleri nedeniyle bugün Avrupa ülkelerine yapılacak uçuşlarda en az 45 dakika gecikmenin yaşanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bugün 1630 planlı seferimiz var. Bunların 760 adedi Avrupa ülkeleri hava sahasından geçecek. 2022 yılından itibaren Avrupa ülkelerindeki hava sahası kapasite problemleri ve yol boyu gecikmeleri maalesef devam ediyor. Haritada örneğin kırmızı ile görülen yerlerden geçecek uçaklarımız en az 45 dakika gecikme ile (slot) sefer yapabilmektedir. Bu da giden uçaklarımızın zamanında geri gelememesi ve bağlantılı seferin tehirine yol açmaktadır. Size daha iyi hizmet için tüm gücümüz ile çalışıyoruz" dedi. 

DHA

Etiketler thy rötar avrupa gecikme
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