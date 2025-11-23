Ticaret Bakanlığı ''Cumhuriyet Muhafızı'' adlı ürünü yasakladı!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformunda ''Cumhuriyet Muhafızı'' adı altında satılan 3D modelin satıştan kaldırıldığını ve satıcı hakkında idari süreç başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir e-ticaret platformunda, toplumumuzun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürün hızlı bir şekilde satıştan kaldırılmış, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçler başlatılmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır" denildi. 

