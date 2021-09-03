TKH kayyumu: ''Uçaklar çürümeye terk edilmedi''

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı, yangın söndürme uçaklarının çürümeye terk edildiği iddialarını yalanladı. "Tamiri için TUSAŞ ile çalışmamız var" dedi. Aşcı, 17 yangın söndürme helikopterinin de çeşitli illerde hazır olduğunu söyledi.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK'de düzenlediği basın toplantısında, "Burası 96 yıllık bir çınar. Markalaşmak kolay bir şey değil. Havadan yangın söndürme, ambulans, uçak imalat hizmeti veriyoruz. Yeni imkanları bulabilirsek uçaklarımızı faaliyete getireceğiz" dedi.

THK'nin otel, iş hanı, ev, dükkan, tarla, zeytinlik gibi taşınmazlarının olduğunu ifade eden Aşcı, Kurumun toplam 108 hava aracının bulunduğunu belirtti.

Aşcı, göreve başladıklarında THK'nin 1 milyar 844 milyon liralık borcu olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite kurulunca gelir elde edileceği zannediliyor. Ama elde edilen gelirin öğrencilere harcanması gerekiyor. Benim aklım almadı, rakamları görünce. Bir dernek, 2013'te bankadan 80 milyon dolar kredi çekiyor. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi öde öde bitmiyor" diye konuştu.

'Kayyum Heyeti olmak için herhangi bir talebimiz olmadı'

Geçen aydan beri yaşanan tartışmalara da değinen Aşcı, Medeni Kanun'a göre 3 kişinin THK yönetimine Kayyum Heyeti olarak atandığını bildirdi.

Kayyum Heyeti olmak için herhangi bir talepleri olmadığını, tamamen mahkeme kararıyla atandıklarını anlatan Aşcı, bunu bir vatandaşlık görevi olarak gördüklerini kaydetti.

Aşcı, THK'nin borçlarından 10 bankaya olan 1.5 milyar liralık kısmının yapılandırıldığını belirtti.

THK'nin en önemli işi ve en çok tartışılan konusunun yangın söndürme uçakları olduğunu dile getiren Aşcı, "2021'de kurum bünyesinde 8 yangın söndürme uçağı, 21 helikopter var. 17 ayrı bölgede konuşlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı'na ambulans helikopter hizmeti veriyoruz" dedi.

'Uçaklar çürümeye terk edilmedi'

Uçakları yeniden uçurabilmek için 4 milyon dolara ihtiyaç olduğunu anlatan Aşcı, yangın söndürme hizmetinde geçen yıl gibi bu yıl da yer aldıklarını ifade etti.

Aşcı, "THK uçakları çürümeye terk edildi" iddiasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu iddia asılsızdır. Göreve başladığımızda 4 helikopter eksiğimiz vardı, Sağlık Bakanlığının uyarısı üzerine eksikliği giderdik. 35 milyon dolarlık teminatı kurtardık. Uçaklar çürümeye terk edilmedi. Şu anda ileri bakım yapıyoruz."