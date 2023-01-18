TKP "tarikatlar kapatılsın' pankartlarıyla sokağa indi

TKP, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir vakfa ait yurttaki çocuk istismarı iddiaları üzerine basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan bir vakıf yurdunda bir çocuğun, 44 yaşındaki yurt müdürünün istismarına maruz kalmasının ardından Türkiye Komünist Partisi konuya ilişkin basın açıklaması ve yürüyüş düzenledi.

TKP Sultangazi İlçe örgütü tarafından düzenlenen eylem, Gazi Mahallesi'nde yapıldı.

''TARİKAT VE CEMAATLERLE HELALLEŞMEYECEĞİZ''

Gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Bizler bu ülkenin komünistleri olarak tarikatlar ve cemaatler dağıtılana kadar çocuklarımızı onların karanlık ve kirli ellerinden korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tarikat ve cemaatlerle el sıkışanlarla asla helalleşmeyeceğiz" denildi.

TKP Sultangazi İlçe örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Güzel ülkemizi bir cehenneme çevirdiler. Her gün ama her gün iş cinayetleri, ölümler, taciz ve tecavüz haberlerine uyanıyoruz.

Ülke gündemi bir kez daha tarikatlardan saçılan pislikle çalkalanıyor. Bu kez taciz skandalının adresi İstanbul’daki bir vakıf. Tacizci vakıf müdürü, yatılı kalan 14 yaşındaki çocuğu istismar etti. Kamera kayıtlarının ve beyanların ortada olduğu olayda, örtbas etme çabalarına rağmen savcılık olayın peşini bırakmadı. Ailenin şikayeti geri çektirildi, olaya kulak misafiri olan çocukların ifadeleri değiştirildi. Hatta vakıf tarafından kapıların arızalı olduğu ve tamir edildiği süsü verildi.

14 yaşındaki bu çocuğa yapılan istismar, tarikatların çocuklarımıza yaşattığı ilk karanlık değildir; ayağa kalkmazsak son da olmayacaktır.

Bu karanlık düşünce, yani adlı adınca yobazlık, gericilik, bu topluma, güzel ülkemize sunduğu tek şey, olsa olsa sapıklık, sapkınlık ve ahlaksızlık. Ve ne yazık ki bugün burada toplanmamızın nedeni de budur.

Ama artık yok öyle yağma diyoruz. Yok öyle, ‘bu meselenin de üstünü kapatırız’ düşüncesi…

Yaptığınız tüm kötülüklerin, zorbalıkların hesabını vereceksiniz!

'Tarikat ve cemaatlerle el sıkışanlarla asla helalleşmeyeceğiz'

Tarikat liderleriyle el sıkışarak onlardan sözüm ona toplum önderleri yaratanlar, siyaset kürsülerinden ayetler okuyarak, gericiliğe pâye verenler, kamusal hizmetleri özelleştirip emekçi çocuklarını tarikatların kucağına atanlar, sizlerden de hesap soracağız!

Vakit tarikatlardan ve onları palazlandırıp çocuklarımızın, kadınların geleceğini karartanlardan hesap sorma vaktidir.

Bugün buraya sadece bir çocuğumuzun için değil, binlerce çocuğun sesi olmak için tarkatler, cemaatler dağıtılsın demek için geldik. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz!

Bu ülkede ayağa kalkan emekçiler, kadınlar, gençler… Bu ülkenin aydınlık yüzleri, komünistler, gericilerin korkusu olmaya devam edecek! Aydınlanma ve laiklik düşüncesini bu ülkede yeniden ayağa kaldıracağız. Bir kez daha söylüyoruz: İktidarımızda yapacağımız ilk işlerden biri tüm tarikat ve cemaatleri dağıtmak olacaktır. Ancak o gün gelene dek böyle gitmez, gitmeyecek. Bu ülkenin çocukları sahipsiz değildir. Bizler bu ülkenin komünistleri olarak tarikatlar ve cemaatler dağıtılana kadar çocuklarımızı onların karanlık ve kirli ellerinden korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tarikat ve cemaatlerle el sıkışanlarla asla helalleşmeyeceğiz. Hepsinden çocuklarımızın ve kadınların karartılan yaşamlarının hesabını soracağız."