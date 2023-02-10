TKP'nin ''yemek sofrası''nda bir ülkücü...

Depremlerin peş peşe vurup yıktığı illerimizden Hatay'da sosyal medyanın gündemine düşen bir kare fotoğraf çekildi... Hatay'ın Antakya ilçesinde çekilen fotoğrafta TKP'nin kurduğu kriz masasına giderek yemek alan bir Ülkü Ocakları mensubu yer alıyordu...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık iki büyük depremde binlere insanımız yaşamını yitirip 10 ilimiz yerle bir olurken, deprem bölgesinden dikkat çekici kareler gelmeye devam ediyor.

Depremde en çok hasarı alan illerimizden olan Hatay'ın Antakya ilçesinde kriz masası kurarak yemek dağıtımı yapan Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin bugün dikkat çeken bir misafiri vardı.

O misafir, Hatay'ın Antakya ilçesine Antalya'nın Finike ilçesinden gelen Finike Ülkü Ocakları üyesi bir yardımseverdi...

Çekilen bu fotoğraf sosyal medyada gecenin konusu olurken, Türkiye'ye her ne kadar farklı düşünsek de aynı havayı soluduğumuzu, aynı toprağa bastığımızı, kardeşliğimizi, birliğimizi bir kez daha hatırlattı...