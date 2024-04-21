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Tokat'ta bir deprem daha

Tokat'ta bir deprem daha
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tokat'ta deprem hareketliliği devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.38 kilometre olarak ölçüldü. 

5.6'lık depremde 191 konut hasar görmüştü

18 Nisan'da Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7, 4.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti. Deprem sonrası Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde ve 30 köyde 191 konutta hasar tespit edildi. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler Tokat Turhal deprem
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