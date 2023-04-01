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Trabzon-Soçi feribot seferleri yeniden başlıyor

Trabzon-Soçi feribot seferleri yeniden başlıyor
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Trabzon'dan Rusya'nın Soçi kendine 9 yıldır durdurulan feribot seferleri yeniden başlıyor.

Trabzon'dan 1992-2008 yılları arasında yoğun olarak yapılan, 2008 yılından sonra getirilen kısıtlama ve 2010 yılından itibaren de deniz yolculuğuna ilginin azalması ile 2014 yılında tamamen kaldırılan Trabzon-Soçi feribot seferleri 1 Mayıs 2023 tarihinde yeniden başlıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon-Soçi arasında feribot seferi koyulması için bir süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

 "Bu konudaki çalışmalarımız olumlu sonuçlandı ve anlaşmaları yaptık. 6 Nisan'da sözleşmeleri imzalayacağız. Soçi-Trabzon arasına 300 kişilik bir feribot koyuyoruz. 200 otomobil, 6 otobüs, 12 adet de dökme yüklere yönelik konteyner kapasiteli olacak. 1 Mayıs itibarıyla Trabzon-Soçi seferini başlatıyoruz. Rusya ile olan kapımızı da açmış olacağız. İstanbul'dan da deniz otobüsleri bize bir teklifte bulundu. Onlar da bize deniz otobüsü vermek istiyorlar."

Etiketler Trabzon-Soçi feribotu Trabzon-Soçi soçi trabzon karadeniz feribot
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