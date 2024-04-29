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Trabzon'da uçak seferlerine ''sis'' engeli

Trabzon'da uçak seferlerine ''sis'' engeli
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Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

AA

Etiketler trabzon uçak seferleri hava muhalefeti Sis
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