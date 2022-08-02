Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı

Adana’da otoyolda yarışan bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yarışı izleyen 23 yaşındaki gence çarparak çocuğun ölüm kalım savaşı vermesine yol açtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu, Adana-Tarsus istikameti 5'inci kilometrede geçen Cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki S.L., kardeşi H.L. (17) ile birlikte Pozantı ilçesine giderken otoyolda bir kalabalık olduğunu gördü. Bunun üzerine S.L., kardeşiyle birlikte kalabalığın arasına karıştı.

Yarışı izleyen kalabalığın üzerine sürdü

Otoyolda para karşılığı yarış yapanların olduğunu gören S.L. kardeşler, yarışı izlemeye başladı. Bu sırada, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan E.Y., yarışta birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili yol kenarında yarışı izleyen kalabalığa sürdü. Kalabalıkta birçok kişi ve H.L. son anda kaçmayı başarırken, S.L. kaçamadı ve aracın altında kaldı.

Çarpma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza sırasında sağ bacağı kopan S.L., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan S.L.'ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi.

Ailenin acılı bekleyişi sürerken, S.L.'ün de durumunun iyiye gittiği ancak yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Otoyolda yapılan yarışlara son verilsin"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan S.L.'ün amcası İ.L., “Sedat ve kardeşi Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ne giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor” diye konuştu.

S.L.'ün sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan amca İ.L., “Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istediğini vurgulayan İsmail S.L., “Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Gerek emniyet güçleri, gerekse de yerel yönetimlerin önlem almalarını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var” dedi.

Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan S.L.'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı.