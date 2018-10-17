Tren garında bomba paniği

Aydın’ın Efeler ilçesindeki tren garında unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Tren garına gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak içeri giriş ve çıkışları yasakladı.



Edinilen bilgiye göre; Efeler tren garı içerisinde bir yolcu çantasını unuttu. Bekleme salonundaki bankların altında unutulan çantayı yaklaşık dört saat sonra gar görevlileri fark etti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GAR GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri önce bekleme salonunda bulunan yolcuları dışarı çıkartıp güvenlik önlemi aldı. Gar giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından şüpheli çanta ekipler tarafından açıldı. Çantada yapılan inceleme sonrasında bir yolcuya ait olduğu öğrenilen kıyafetler çıktı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından tren garındaki yolcular ve görevliler rahat bir nefes aldı.