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TSK’da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu

TSK’da emekliliğini isteyen 3 general belli oldu

TSK’da görevli üç general Genelkurmay Başkanlığı’na istifa dilekçelerini verdi.

Gazeteci Saygı Öztürk’ten flaş bir iddia geldi. Öztürk TSK’da görevli üç generalin Genelkurmay Başkanlığı’na istifa dilekçesini verdiğini öğrendiğini açıkladı.

“GENELKURMAY KABUL EDERSE…”

Saygı Öztürk açıklamasında “Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin. Genelkurmay bunu kabul etmeyebilir. Bu nedenle isimlerini de yazmıyorum. Kabul edilirse, isimlerini açıklarız.” ifadelerini kullandı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün işaret ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nde istifa edip emekliliklerini isteyen üç generalin isimleri belli oldu.

Suriye’de görev yapan Tuğgeneral Metin Eştürk, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı’nın istifalarına işaret eden Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Şu günlerde üç generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin. Genelkurmay bunları kabul etmeyebilir, bu nedenle isimlerini de yazmıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan bu istifaların ardından, biri Barış Pınarı Harekâtı komutanlarından olmak üzere, üç general daha görevlerinden istifa ve emeklilik için dilekçe verdi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; o generallerin adları ve görevleri şöyle:

Barış Kalkanı Harekât Bölgesi Komutanlığı’ndan Tümgeneral Hakan Öztekin

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Enis Koç

8. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt

Etiketler tsk istifa general genelkurmay
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